Host IPMI system event log status Uyarısı

Host IPMI system event log status.

Günün birinde vcenter üzerinde “Host IPMI system event log status” yazılı bir uyarı alırsanız aşağıdaki adımları gerçekleştirerek sorunu giderebilirsiniz. Öncelikle bu sorun HOST IPMI log dosyası dolduğunda meydana gelir bunu temizlemek için ilgili sunucuda ssh bağlantısı açıyoruz ve aşağıdaki komutları yazıyoruz.

localcli hardware ipmi sel clear

/etc/init.d/sfcbd-watchdog restart

Sonrasında vsphere client ile vcenter bağlantısı sağladıktan sonra hata veren host üzerine tıklıyoruz. Sağ bölümde Hardware Status sekmesinden Reset Sensor sekmesine tıklıyourz ve sonra update diyerek güncelleme yapmasını sağlıyoruz. İşlem tamamlandığında IPMI sel bölümündeki kayıt sayısı 1 olacak ve hata ortadan kalkmış olacaktır.